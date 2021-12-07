Чоловік пірнув помилуватися красою моря, але виринути самостійно уже не зміг

Дві ураїнські медсестри, що працюють у відділенні інтенсивної терапії Національного інституту раку, врятували у Шарм-ель-Шейху 50-річного білоруса, бездиханне тіло якого місцеві рятувальники витягнули з води. Вони не бачили вже сенсу реанімувати чоловіка, але медсестри з України не здавалися і на 20 хвилині реанімаційних заходів серце забилося, чоловік повернувся до життя.

50-річний мешканець Білорусі був на підводному дайвінгу і довго не повертався. Місцеві рятувальники витягнули його на понтон вже посинілого, з розширеними зіницями. На березі було багато відпочивальників, але рятувати чоловіка кинулися лише дві українські медсестри Наталія Розанова та Антоніна Задорожна, повідомило ТСН.

Медсестри почали активно проводити реанімаційні заходи: штучне дихання, звільняли легені від води. Серце довго не запускалося і їм потрібна було чоловіча сила. На допомогу прийшов інший дайвер, якому медсестри показали, що робити і керували його діями.

Медсестри Наталія Розанова та Антоніна Задорожна працюють у відділенні інтенсивної терапії Національного іституту раку у Києві. Вони знають, що робити у таких випадках, бо не раз рятували людей. Але тут був екстремальний випадок, всі реанімаційні заходи тривалий час не давали результату. У якийсь момент місцевий рятувальник сказав, що продовжувати реанімацію немає сенсу, але медсестри не здавалалися і відповіли, що згідно з протоколом реанімацію слід проводити 40 хвилин. І на 20 хвилині вода почала виходити з легенів і серце чоловіка забилося.

Врятований білорус Сергій розшукав своїх рятівниць Антоніну та Наталю. Він стверджує, що кардинально переглянув погляди на життя, і тепер кожний новий день сприймає, як подарунок долі.