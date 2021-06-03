Львівські лікарі на відпочинку в Єгипті врятували колегу, який п’ять хвилин пробув під водою
Медик не міг випірнути через трос, який обвив його ногу
Троє львівських медиків поїхали на відпочинок до Єгипту. Під час пірнання друзі помітили, що їхній третій товариш довго не виринає. Вони пірнули ще раз і помітили, що нога друга була обвита тросом і вивільнити її було непросто. Чоловік майже п’ять хвилин пробув під водою, але колегам-медикам дивом вдалося повернути його до життя.
Про цю відпочинкову пригоду львівських медиків повідомили на сайті Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.
На відпочинок на узбережжя Червоного моря вирушили координатор відділення клініки хірургії військово-медичного клінічного центру (ВМКЦ) Держприкордонслужби України Ігор Манкевич з дружиною і двоє його колег-медиків: Максим працює разом з Ігорем у відділенні, і Віталій – лікар-уролог Львівської обласної клінічної лікарні. Прізвища двох медиків на сайті не вказують.
Уранці наступного дня друзі пішли пірнати на пірс. Поруч купалися ще з десяток людей.
«Після чергового занурення я помітив, що Максим задовго перебуває під водою. Одразу про лихе не подумав, але пірнувши побачив, що його нога була обвита тросом, який з’єднує буй на поверхні води з металевим гаком, що кріпиться до дна», – розповів Ігор.
Ігор та Віталій намагалися вивільнити ногу Максима, їм допомагали і відпочиваючі, але звільнити чоловіка з підводного полону не вдавалося. Згодом принесли кухонний ніж, яким нарешті вдалося перерізали трос. До цього часу Максим був під водою приблизно п’ять хвилин.
Коли Максима доправили до пірса, у нього були всі ознаки утоплення.
Але друзі-медики не здавалися. Упродовж 15 хвилин, за свідченнями очевидців, вони проводили непрямий масаж серця і штучну вентиляцію легень. І нарешті у Максима «пробився» пульс і з’явилося слабке дихання. Персонал готелю приніс кисневий балон з маскою і коли чоловіка з пірса перенесли на берег, там вже була «швидка».
За деякий час у лікарні повідомили, що Максим буде жити – є пульс і артеріальний тиск, підвищується сатурація.
Уранці наступного дня друзі провідали Максима. Він був при свідомості, його від’єднали від апарата ШВЛ, але він нічого не пам’ятав, що з ним сталося. Про підводну пригоду друзі розповіли йому тільки через два дні.
Уже у Львові, у прикордонному шпиталі, Максим пройшов обстеження, усі фізіологічні показники у нормі.
«Мою вдячність товаришам за врятоване життя не можна виміряти якоюсь величиною. Вони чудові люди і вірні друзі. Буду кликати за кумів», – повідомив Максим.