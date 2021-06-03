Троє львівських медиків поїхали на відпочинок до Єгипту. Під час пірнання друзі помітили, що їхній третій товариш довго не виринає. Вони пірнули ще раз і помітили, що нога друга була обвита тросом і вивільнити її було непросто. Чоловік майже п’ять хвилин пробув під водою, але колегам-медикам дивом вдалося повернути його до життя.

Про цю відпочинкову пригоду львівських медиків повідомили на сайті Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.

На відпочинок на узбережжя Червоного моря вирушили координатор відділення клініки хірургії військово-медичного клінічного центру (ВМКЦ) Держприкордонслужби України Ігор Манкевич з дружиною і двоє його колег-медиків: Максим працює разом з Ігорем у відділенні, і Віталій – лікар-уролог Львівської обласної клінічної лікарні. Прізвища двох медиків на сайті не вказують.

Уранці наступного дня друзі пішли пірнати на пірс. Поруч купалися ще з десяток людей.

«Після чергового занурення я помітив, що Максим задовго перебуває під водою. Одразу про лихе не подумав, але пірнувши побачив, що його нога була обвита тросом, який з’єднує буй на поверхні води з металевим гаком, що кріпиться до дна», – розповів Ігор.

Ігор та Віталій намагалися вивільнити ногу Максима, їм допомагали і відпочиваючі, але звільнити чоловіка з підводного полону не вдавалося. Згодом принесли кухонний ніж, яким нарешті вдалося перерізали трос. До цього часу Максим був під водою приблизно п’ять хвилин.

Коли Максима доправили до пірса, у нього були всі ознаки утоплення.

Але друзі-медики не здавалися. Упродовж 15 хвилин, за свідченнями очевидців, вони проводили непрямий масаж серця і штучну вентиляцію легень. І нарешті у Максима «пробився» пульс і з’явилося слабке дихання. Персонал готелю приніс кисневий балон з маскою і коли чоловіка з пірса перенесли на берег, там вже була «швидка».

За деякий час у лікарні повідомили, що Максим буде жити – є пульс і артеріальний тиск, підвищується сатурація.

Уранці наступного дня друзі провідали Максима. Він був при свідомості, його від’єднали від апарата ШВЛ, але він нічого не пам’ятав, що з ним сталося. Про підводну пригоду друзі розповіли йому тільки через два дні.

Уже у Львові, у прикордонному шпиталі, Максим пройшов обстеження, усі фізіологічні показники у нормі.

«Мою вдячність товаришам за врятоване життя не можна виміряти якоюсь величиною. Вони чудові люди і вірні друзі. Буду кликати за кумів», – повідомив Максим.