Дотепер жодна українська компанія не була партнером американського відеосервісу

Українські студії з озвучення Postmodern Postproduction і «Так Треба Продакшн» з’явилися у переліку партнерів стрімінгу Netflix. Досі жодна українська компанія не була партнером Netflix.

У американського стрімінгу є спеціальна програма співпраці зі студіями по всьому світу, які створюють субтитри та озвучення контенту локальними мовами. Для того, щоб взяти участь у цій програмі, потрібно дотримуватися високих стандартів у своїй роботі, а також подати заявку. Серед вимог Netflix не лише якість продукту безпосередньо, але й охорона здоров’я та умови праці співробітників.

Обидві українські студії, повідомляє «PlayUA», отримали найвищий статус співпраці зі стрімінгом – Gold. В якості послуг, які надаватимуть студії, вказаний дубляж, мова – українська.

З посиланням на інсайдерські джерела повідомляється, що на Netflix буде україномовний інтерфейс, а також імовірна конвертація у національну валюту.

«Так Треба Продакшн» – мультимедійна компанія, заснована в 2003 році, яка спеціалізується на послугах з адаптації іноземних фільмів, серіалів та анімації (озвучування, дубляж, титрування українською та російською мовами).

Postmodern Postproduction – одна з найбільших кіностудій в Україні, що спеціалізується на озвученні фільмів для кінотеатрів. Заснована у 2001 році під назвою Pteroduction Sound, з 2004 року студія відома під назвою Postmodern Postproduction.