Ігор Євтушенко – чемпіон світу з бразильського джиу-джитсу

Двірник херсонської школи №57 Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з бразильського джиу-джитсу. Він відомий тим, що кошти на змагання в Об'єднаних Арабських Еміратах збирав у соціальній мережі, повідомила прес-служба Херсонської міської ради.

Євтушенко виступав у категорії «Майстер 4» (у ваговій категорії до 69 кілограмів). У фіналі він переміг представника Азербайджану Азада Джафарзаде.

48-річному спортсмену не вистачало 700 доларів для участі у турнірі. Він попросив допомоги в одній із соціальних мереж. Через три дні Євтушенку вдалося зібрати бажану суму. Її вистачило і на проживання, і на переліт, і на внесок за турнір. Чоловік також є чинним чемпіоном України та Європи з бразильського джиу-джитсу.

Як пише «Громадське», чемпіонат світу в ОАЕ розпочався 14 листопада: змагання стартували серед дітей віком від 4 до 17 років. Тоді золоті медалі завоювали 4 українці. А 15-16 листопада відбуваються змагання і серед дорослих спортсменів.

Бразильське джиу-джитсу – бойове мистецтво та система самозахисту, що сфокусована на боротьбі, особливо, в партері. Це бойове мистецтво походить від японського бойового мистецтва Кодокан дзюдо. Бразильське джиу-джитсу було створено на початку XX століття. Воно навчає, що менша, слабша людина може успішно захищатися та перемагати більшого та міцнішого супротивника, застосовуючи фізичні принципи та правильну бойову техніку — сабмішини.