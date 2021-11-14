Олег Довгун здобув 13-у перемогу на професійному ринзі

У неділю, 14 листопада, у американському Піттсбурзі 27-річний Олег Довгун завоював титул NABA (Північноамериканської боксерської асоціації) у ваговій категорії до 55,3 кг. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

За даними НОК, 27-річний боксер зі Стебника Олег Довгун здобув 13-у перемогу на професійному ринзі. За одностайним суддівським рішенням в 10-раундовому поєдинку він переміг 34-річного американця Гленна Дезурна і завоював титул NABA (Північноамериканської боксерської асоціації) у ваговій категорії до 55,3 кг.

Після цієї перемоги Олег Довгун автоматично потрапить у ТОП-15 свіжого рейтингу WBA (однієї з чотирьох основних боксерських федерацій у профі-боксі) і суттєво наблизиться до своєї мети - стати чемпіоном світу серед професіоналів за основною версією.

«Велика перемога», – прокоментував свій виступ український боксер.

Нагадаємо, Олег Довгун розпочав боксерську кар'єру в містечку Стебник у 10-річному віці під керівництвом першого тренера Михайла Стахніва. Коли Олегу виповнилось 18 років, почав тренуватись у заслуженого тренера України Романа Семенишин. Він провів вражаючу любительську кар'єру, здобувши 303 перемоги у 347 поєдинках.

Боксер з Львівщини - багаторазовий переможець і призер чемпіонатів України, майстер спорту України міжнародного класу. Понад 4 роки тому він переїхав у Піттсбург, де почав тренуватися під керівництвом Майкла МакСорлі з Conn-Greb Boxing Club. Всі свої поєдинки серед професіоналів український боксер провів у США.