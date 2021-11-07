Арам Фаніян став чемпіоном світу за версією IBO

У неділю, 7 листопада, український боксер Арам Фаніян завоював вакантний пояс інтерконтинентального чемпіона за версією IBO у суперлегкій вазі.

Фаніян, який є чинним володарем поясу WBO Oriental у першій напівсередній вазі провдив поєдинок на вечорі боксу в Німеччині знімцем Тімо Шварцкопфом.

Бій проходив за вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією IBO.

Шварцкопф побував у нокдауні у другому раунді, а Фаніян – у восьмому. У підсумку українець переміг одноголосним рішенням суддів – 95-93, 96-93, 97-92.

Таким чином, Фаніян виграв уже третій бій цього року: раніше Арам перемагав грузина Ніку Накашидзе та узбека Мухаммадсаліма Сотволдієва. Єдиної поразки в кар’єрі Фаніян зазнав 2018 року, за очками програвши мексиканцю Хуану Рене Теллесу.