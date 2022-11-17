Команда хірургів оперує крихітну пацієнтку

У львівській дитячій лікарні св. Миколая хірурги успішно видалили гіганстську пухлину немовляті, яке народилося всього два тижні тому. Дівчинка з'явилася на світ з вагою 3 кг 500 г, 700 г з якої становила пухлина. З маленькою все гаразд, на сьомий день після операції вона з мамою поїде додому, на Волинь.

Марія (ім’я на прохання мами дівчинки змінено) дізналася, що у дитини є крижово-куприкова тератома на 29 тижні вагітності. Ця новина її приголомшила і жінка почала думати над тим, як вирішити цю проблему.

Куприкова чи крижово-куприкова тератома, кажуть лікарі, зустрічається не так вже й рідко: один випадок на 30 тисяч пологів. Частіше вона зустрічається у дівчаток. Це доброякісна пухлина, яка у майбутньому не відроджується.

Вважається, що коли тератома займає 30% тіла, то це вже дуже великий ризик для життя дитини. Львівські хірурги успішно оперували немовлят з гігантськими пухлинами, які займали до 50% тіла. А у 2019 року вони прооперували хлопчика, у якого тератома займала 57% тіла і важила майже 2,5 кг.

«Найбільше мене цікавило, чи ця пухлинна не завадить розвитку дитини. Лікарі запевнили, що вона зараз не впливає на розвиток дитини. Головне, нормально виносити маля і після народження тератому можна видалити», – каже Марія.

За цей час жінка дізналася, що такі пухлини у немовлят успішно видаляють у Львові, тож з результатами обстеження приїхала у лікарню св. Миколая до дитячої хірургині Галини Курило, яка з командою спеціалістів успішно прооперувала вже не одну дитину з тератомою.

За рекомендацією лікарки жінка з Волині приїхала народжувати до Львова, де на 39 тижні вагітності на світ з’явилася дівчинка з вагою 3500 г, але 700 г з якої становила пухлина.

Маленькій дали трішки зміцніти і коли їй виповнилося два тижні, взяли на операційний стіл.

До складу операційної команди, окрім Галини Курило, увійшли хірургиня Анна Салига, анестезіолог Сергій Шиш, реаніматолог Володимир Чуйко. В операційній їх чекав «сюрприз»: тератома виявилася значно більшою, ніж виглядала зовні, більша її частина була захована у глибині.

«З усіх гігінтських тератом, які нам доводилося оперувати, ця була найглибша. Вона йшла в заочеревенний простір, відтискала до переду черевну порожнину, тазові органи й закінчувалася вище крижової кістки. Ця пухлина була максимально небезпечною для внутрішніх органів, але за 2,5 години нам вдалося успішно її видалити», – каже дитяча хірургиня Галина Курило.

Дівчинка три дні провела у реанімації. Зараз уже з мамою у відділенні, на грудному вигодовуванні.

У лікарні, за словами мами, донечці забезпечили кваліфіковану допомогу різні спеціалісти неонатальної служби.

«З донечкою все гаразд, вона має хороший апетит, спокійна, рана добре заживає. Наприкінці цього тижня ми поїдедо додому на Волинь», – каже Марія.

У дитячій лікарні, каже Галина Курило, прооперували вже багатьох немовлят з різних областей України з гігантськими тератомами вагою від 1, 4 кг до 2,5 кг. Діти час від час приїжджають до Львова на контрольні огляди. Усі вони нормально ростуть, розвиваються, нічим не відрізняються від дітей, які не мали при народженні такої проблеми.