17-річна Вікторія зі своїми рятівниками - Христиною Пограничною і Романом Новосільським

Хірурги львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» зробили 17-річній мешканці Борислава пластику носа з хрящової тканини ребра, у якої з народження був відсутній носовий хрящ. У вівторок, 15 листопада, їй виповнюється 18 років і цей день вона святкує у новому образі, який їй дуже подобається, повідомили в лікарні.

Дівчина родом із Борислава, що на Львівщині. У неї з народження був дефект зовнішнього носа – повністю відсутній хрящ. Через цю ваду у неї постійно було порушене дихання. Однак Вікторія не втрачала надії виправити ваду і разом з мамою шукала порятунок у щелепно-лицевих хірургів.

«Наша донечка народилася з відсутнім носовим хрящем. Коли ми питали у лікарів, як їй допомогти, нам казали, що зробити носик можна буде у дорослому віці, коли остаточно сформується череп», – розповіла лікарям мама пацієнтки.

6-см фрагмент хряща взяли з сьомого ребра дівчинки і сформували з нього носову перегородку і всі необхідні структури

Вікторія вчиться на фельдшера і відколи підросла, разом з мамою збирала інформацію про сучасні методики реконструктивної хірургії, консультувалася у провідних фахівців, а коли дізналася, що в «Охматдиті» оперуватимуть хірурги зі США Стівен Ортен і Крейг Хобар, то наважилися зателефонувати у Міжрегіональний центр дитячої щелепно-лицевої хірургії, що працює на базі «Охматдиту».

Американських хірургів у Львові вже не було, але методика, якою вони поділилися з львівськими колегами, залишилася. Реконструктивну операцію з встановлення імплантатів з ребра львівські щелепно-лицеві хірурги вже успішно виконують самі.

Вікторія приїхала до «Охматдиту» з усіма необхідними обстеженнями. Лікарі змоделювали майбутній ніс і отримали схвалення.

«Віка не боялася, навпаки, вона дуже хотіла, щоб все нарешті сталося. Перед операцією вона подивилася такі операції на youtube, ще мені розказала, що за чим буде, знала, що її чекає, але була впевнена, що все буде добре», – повідомила мама.

До складу операційної команди увійшли щелепно-лицеві хірурги – професор Роман Огоновський, Христина Погранична, ЛОР Роман Новосільський, торакальний хірург Роман Ковальський, дитячий хірург Микола Микита, анестезіологи Володимир Міщук і Галина Коваленко.

«Ми взяли 6-см фрагмент хряща з сьомого ребра дівчинки (саме він має найбільше хрящової тканини), сформували з нього носову перегородку і всі необхідні структури. У підсумку забрався горбик носа. Хрящ у носі вирішив водночас і функціональні, і косметичні проблеми», – повідомила щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

За словами медиків, нині дівчина почувається добре, вільно дихає. Є ще невеликий набряк, але за кілька тижнів він мине. І пацієнтка, і мама задоволені. Вікторія, яка 15 листопада святкує своє 18-річчя, повертається до навчання у новому образі, яким дуже задоволена.