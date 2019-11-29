Двоє 12-річних львів’ян стали чемпіонами Європи із бразильського джиу-джитсу

Двоє львів’ян — 12-річні Анна Торконяк і Даниїл Варлик стали чемпіонами Європи із бразильського джиу-джитсу. Континентальну першість приймала Ірландія.

Стіна у кімнаті Ані щільно завішана медалями. Спортсменка точно знає, скільки їх — 58. І пам’ятає історію кожної нагороди. Своє перше «золото» здобула на чемпіонаті України у 6-річному віці. Згадує: «Це зараз дівчаток і хлопчиків розділяють окремо. А тоді ми боролися одні проти одних. Було доволі страшно».

Наша героїня з ранніх років дуже активна. Займалася танцями, музикою, моделінгом. Брала участь у конкурсах краси. Але головним захопленням стало джиу-джитсу. Мама Ірина Торконяк розповідає: «Чим серйозніше змагання, тим Аня ретельніше ставиться до того, яка в неї зачіска має бути. Якщо вона приходить і каже: мамо, заплети мені 3 колосочки, значить це дуже важливі змагання».

Аня каже: «Я планую до 19 років мати найвищий пояс у бразильському джиу-джитсу і 100 медалей».

Одноклубник Ані Даниїл Варлик теж став чемпіоном Європи в Ірландії. У першому поєдинку львів’янин завдяки задушливому прийому взяв гору над господарем змагань — дублінцем. А у фіналі зустрівся із представником Нідерландів. Дуель була дуже виснажливою — українець потрапив у пастку суперника, у так званий «трикутник». Розповідає: «Суперник мене душив, душив сильно, але я терпів, тому що дуже хотів стати чемпіоном. Я звільнився з «трикутника», але знову у нього потрапив. Він мене знову почав душити. Але я терпів. І переміг по балах».

Континентальну першість із джиу-джитсу серед дітей у Європі проводили вперше. Тож українці уже написали свою сторінку в історії цього спорту. Даниїл зізнається: «Ця медаль для мене дуже багато важить: і фізично, і психологічно. Я був дуже радий, коли мене нагороджували. Я ледь не заплакав від щастя. Мої всі рідні плакали: мама, бабуся, тато ледь не розплакався».

А от Ані на чемпіонаті Європи у суперниці дісталися сестри-близнючки із Португалії. І обидвом львів’янка не залишила шансів. Зазначає: «Поєдинки були дуже короткими, адже я дуже довго готувалася до них. Старалася швидко їх провести».

Першість старого континенту зібрала близько тисячі дітей. Тренер чемпіонів Європи Антон Максимов розповідає: «Рівень підготовки дітей мене дуже сильно вразив. Оскільки вони продемонстрували настільки сильний рівень боротьби, що було цікавіше дивитися дитячі сутички, ніж дорослі. Вони технічно і психологічно дуже готові. Виходять професійно, професійно борються».

Наступного року львів’яни мають намір виступити на чемпіонаті світу в Абу-Дабі.