Чемпіони України Михайло Павлюк (ліворуч) та Володимир Андреїшин (праворуч)

Двоє представників Львівщини здобули перемоги на чемпіонаті України з бодібілдингу, що проходив у Полтаві. Про чемпіонські титули Михайла Павлюка та Володимира Андреїшина повідомило управління молоді та спорту ЛОДА.

31-річний майстер спорту України Михайло Павлюкпосів 1 місце в категорії бодібілдинг у ваговій категорії до 90 кг і став абсолютним чемпіоном у відкритій категорії з бодібілдингу. Михайло Павлюк є уродженцем Коломиї, проте, за даними ЛОДА, представляв на чемпіонаті Львівщину.

25-річний майстер спорту України Володимир Андреїшин з Самбора виборов 1 місце в категорії класичний бодібілдинг у ваговій категорії понад 80 кг. Він також став абсолютним чемпіоном в своїй номінації.

Обидва чемпіони в складі збірної команди України готуються до поїздки на Чемпіонат світу, який пройде в Санто-Сусанні, що в Іспанії.