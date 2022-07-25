Найчастіше носіями збудника лептоспірозу є гризуни

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували двох чоловіків з лептоспірозом. Обоє потрапили в реанімаційне відділення у важкому стані. 48-річний мешканець Стрийського району провів у реанімації 10 днів, а 66-річний мешканець Ходорова – п’ять. Пацієнти і досі у лікарні, але з реанімації їх вже перевели на подальше лікування у відділення.

Як повідомив ZAXID.NET заступник директора з медичної роботи інфекційної лікарні Андрій Орфін, де саме чоловіки заразилися лептоспірозом, невідомо. Обидва мешкають у селі. Після появи тривожних симптомів, вони не відразу звернулися по медичну допомогу, а понад тиждень лікувалися самотужки.

«48-річного мешканця Стрийського району спершу доставили до лікарні св. Пантелеймона (колишня лікарня швидкої медичної допомоги), але там швидко зрозуміли, що у нього інфекційне захворювання і скерували до нас. Чоловік потрапив до нас у важкому стані, у нього упав тиск, практично було відсутнє сечовиділення, висока температура, біль у м'язах, інтоксикація тощо. Загалом у реанімації він пробув 10 днів», – каже Андрій Орфін.

66-річний мешканець Ходорова також спершу лікувався вдома, до лікарів звернувся лише тоді, коли стан суттєво погіршився. Він провів у реанімації п'ять днів і 25 липня його з реанімації перевели у відділення, де він продовжить лікування.

Найімовірніше, лептоспірозом чоловіки заразилися вдома. Вони живуть у селі, де у господарстві є гризуни – миші, щурі, які найчастіше є носіями цього небезпечного захворювання.

За словами Андрія Орфіна, цього року до інфекційної лікарні з лептоспірозом вже потрапило сім пацієнтів. Найчастіше люди заражаються наприкінці літа–початку осені, коли купаються у водоймах, не призначених для купання, ловлять рибу, прибирають у підвалах тощо.

Нагадаємо, лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Основними носіями збудника лептоспірозу у природних умовах є щурі, польові миші, землерийки, їжаки. Захворіти на цю недугу можна під час купання у заражених водоймах, при контакті із інфікованими тваринами.

В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Вживання зараженої їжі також може спричинити захворювання.