Двоє учасників АТО представлятимуть Львів на змаганнях Invictus Games

СпортІгор Саджениця, 1 червня930

До теми

Двоє учасників АТО представлятимуть Львів на змаганнях Invictus Games
Двоє львів'ян представлятимуть Україну на Invictus Games

Організаційний комітет Ігор Нескорених в Україні оголосив імена 15 чоловік, які в жовтні цього року представлять Україну на Invictus Games (Ігри Нескорених) у австралійському Сіднеї. Львів представлятимуть Сергій Шимчак (ветеран ЗС України) та Богдан Оксентюк (Національна гвардія України).

Представники України на Invictus Games

Сергій Шимчак – учасник АТО у Луганській області у 2014-2015 роках. На Invictus Games змагатиметься у дисциплінах «велоспорт на шосе» та «стрільба з лука». Богдан Оксентюк теж учасники АТО з 2014 року і дотепер. Його дисципліни на змаганнях – «атлетика» та «плавання».

14 червня новообрана збірна вперше зустрінеться в повному складі під час перших тренувальних зборів в Києві. Протягом 18-денного табору учасники команди разом з тренерами та лікарями розроблять план подальшої підготовки до міжнародних змагань. Всього за час підготовки з червня до жовтня 2018 року українська збірна проведе три тренувальні табори, щоб підійти до змагань в найкращій формі.

На змаганнях в Сіднеї, які пройдуть 20-27 жовтня, Україна змагатиметься у шести спортивних дисциплінах: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диску, стрибки в довжину), плавання (запливи на 50 і 100 м вільним стилем, брасом та на спині), веслування на тренажері (1-хвилинний спринт та 4-хвилинна витривалість), велоспорт на шосе, стрільба з лука та пауерліфтинг

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Україна подасть заявки на проведення Суперкубку УЄФА та фіналу Ліги Європи ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук