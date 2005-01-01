Двоє учасників АТО представлятимуть Львів на змаганнях Invictus Games

Двоє львів'ян представлятимуть Україну на Invictus Games

Організаційний комітет Ігор Нескорених в Україні оголосив імена 15 чоловік, які в жовтні цього року представлять Україну на Invictus Games (Ігри Нескорених) у австралійському Сіднеї. Львів представлятимуть Сергій Шимчак (ветеран ЗС України) та Богдан Оксентюк (Національна гвардія України).

Представники України на Invictus Games

Сергій Шимчак – учасник АТО у Луганській області у 2014-2015 роках. На Invictus Games змагатиметься у дисциплінах «велоспорт на шосе» та «стрільба з лука». Богдан Оксентюк теж учасники АТО з 2014 року і дотепер. Його дисципліни на змаганнях – «атлетика» та «плавання».

14 червня новообрана збірна вперше зустрінеться в повному складі під час перших тренувальних зборів в Києві. Протягом 18-денного табору учасники команди разом з тренерами та лікарями розроблять план подальшої підготовки до міжнародних змагань. Всього за час підготовки з червня до жовтня 2018 року українська збірна проведе три тренувальні табори, щоб підійти до змагань в найкращій формі.

На змаганнях в Сіднеї, які пройдуть 20-27 жовтня, Україна змагатиметься у шести спортивних дисциплінах: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диску, стрибки в довжину), плавання (запливи на 50 і 100 м вільним стилем, брасом та на спині), веслування на тренажері (1-хвилинний спринт та 4-хвилинна витривалість), велоспорт на шосе, стрільба з лука та пауерліфтинг