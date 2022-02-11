Джамала зізналась, що пишається своїм кавером

Співачка Джамала представила сьогодні свою версію пісні «Хай буде так, як хочеш ти» гурту Скрябін. Ця композиція – частина саундтреку до фільму за мотивами повісті Кузьми Скрябіна «Я, Побєда і Берлін».

Пісня «Хай буде так, як хочеш ти» вийшла у 2005 році на десятому альбомі «Танго» гурту «Скрябін». У склад цього альбому, до речі, увійшли більш відомі пісні – «Люди як кораблі», «Старі Фотографії» та «Ти мені не даєш». В ефірі радіостанції Хіт FM співачка сказала, що навмисне не хотіла брати відому композицію, на кшталт «Спи собі сама» або «Мовчати».

«Робили ми цю пісню влітку, надихалися літнім вайбом. Я пишаюся цією роботою», - додала Джамала.

Якщо порівняти кавер з оригіналом, то Джа пришвидшила темп, додала характерні «лупи» (музичні фрагменти, що складаються з повторюваних музичних фраз або бітів), притаманні стилістиці її пісень, розспівування, зробила трек ще динамічнішим і коротшим на 50 секунд.

На своїй сторінці в Instagram співачка також поділилася з підписниками:

«Я не можу сказати, на жаль, що близько знала Кузьму. Ми завжди зустрічались як давні друзі — обіймались, цілувались. А ще Кузьма щоразу падав на коліна і казав: «Ну ти фірма, ти фірма». Було в ньому щось, що дозволяло відчувати себе поруч суперзіркою. Не зважаючи на досить танцювальний ритм, мені здається, шалено глибока і безмежно особиста. Вона про нас, про найпростіші почуття. Про те, що кожен робить в житті дурниці і шукає навколо винних. І на рівному місці ображається, коли провину звалити нема на кого».



Творці фільму поступово відкривають імена виконавців та треки. Крім Джамали, свої версії презентували:

MONATIK – «Старі фотографії»

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – «Мовчати»

Alina Pash – «Чекаю ночі»

DZIDZIO – «То моє море»

Антитіла – «Чорнобиль форева»

ADAM – «Говорили і курили»

Також автори фільму на чолі з режисеркою Ольгою Ряшиною проводили конкурс на найкращий кавер серед молодих і невідомих широкій аудиторії виконавців. Перед ними стояло завдання - зробити свою версію пісні Скрябіна «Хлопці-олігархи». В конкурсі переміг київський панк-рок гурт «STRINGY!», тому саме їхній кавер також прозвучить у стрічці.

Відомо, що загалом буде 16 каверів, а спільний альбом презентують паралельно із виходом фільму в прокат – 24 березня 2022 року.