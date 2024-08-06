Дженну Ортегу скоро можна буде побачити у фільмі «Бітлджус Бітлджус»

Джей Джей Абрамс («Зоряний шлях», «Місія нездійснена 3») розпочав роботу над новим проєктом разом із такими зірками, як Дженна Ортега («Венздей») та Глен Пауелл («Смерчі»).

Проте про новий фільм нічого невідомо, крім того, що Абрамс написав сценарій та продюсує його через виробничу компанію Bad Robot за підтримки студії Warner Bros.

Ортега та Пауелл легко приваблюють глядачів у кінотеатри; основна частина їх шанувальників – молоді люди. Пригодницький екшен «Смерчі» зібрав у світі 270 млн доларів. У найближчих планах у актора зйомки в рімейку «Люди, що біжить» режисера Едгара Райта.

Ортега успішно зіграла у двох «Криках», але потім залишила франшизу заради серіалу «Венсдей», другий сезон якого вийде незабаром. Також актриса знялась у комедійному горорі Тіма Бертона «Бітлджус Бітлджус».

Останній фільм Абрамса як режисера, «Зоряні війни: Скайуокер. Схід», вийшов у 2019 році.