Джонні Депп і Орландо Блум повернуться до своїх ролей

Студія Disney працює над новою частиною «Піратів Карибського моря». За даними The Disinsider, у фільм повернеться легендарний Джек Горобець, якого зіграє Джонні Депп.

Зазначається, що у франшизі знову зіграють Орландо Блум та Кіра Найтлі. Режисера для сиквелу «Піратів Карибського моря» ще не обрали, тому деталі сценарію ще не відомі.

Наразі у розробці знаходиться тільки перезапуск, в якому повернуться ключові персонажі, включаючи Вілла Тернера, Елізабет Свон і капітана Джека Горобця, оскільки фільм розвиватиметься в новому напрямку з новими персонажами, – повідомили творці фільму.

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Додамо, що остання частина «Піратів Карибського моря: Помста Салазара» вийшла у 2017 році. До цього було ще чотири успішні частини, відзначені преміями «Оскар», BAFTA, MTV Movie Awards та іншими. Загалом франшиза «‎Піратів Карибського моря» принесла Disney близько 4,5 млрд доларів.

Раніше повідомлялось, що Джонні Депп не гратиме у новій частині фільму, однак ця інформація не підтвердилась.