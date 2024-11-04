Джонні Депп не з'явиться у ролі Джека Горобця

Франшиза «Пірати Карибського моря» невдовзі отримає продовження. Проте чутки про те, що Джонні Депп повернеться до ролі Джека Горобця не підтвердились.

Сайт World of Reel на основі інформації про графік виробництва стрічки повідомив, що знімання нових «Піратів» стартує вже наприкінці 2025 року. Деталей щодо сюжету та акторського складу немає, однак сайт повідомляє, що Джонні Деппа не буде серед акторського складу фільму.

Передбачається, що фільм стане повним перезапуском франшизи з новим акторським складом.

Нагадаємо, франшиза «‎Пірати Карибського моря» загалом принесла Disney близько 4,5 млрд доларів. Перша частина серії вийшла у 2003 році. Загалом їх зняли п’ять.