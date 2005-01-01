Фільм «Dzidzio Контрабас» виклали у мережу

Кадр з фільму «Dzidzio Контрабас»

2 січня 2018 року українську комедію Олега Борщевського «Dzidzio Контрабас» було випущено у відкритий доступ на YouTube-каналі Dzidzio. Уже 3 січня 2018 року кількість переглядів стрічки перевищила півмільйона.

За повідомленням «Бюро української кіножурналістики», «Dzidzio Контрабас» посіла перше місце у трендах YouTube, як така, що стрімко набирає популярності.

Комедія вийшла в український кінопрокат 31 серпня 2017 року і стала найуспішнішою вітчизняною стрічкою року. Її подивилися 311 тисяч кіноглядачів, а касові збори склали понад ₴22 млн.

1 січня відбулася телевізійна прем’єра фільму «Dzidzio Контрабас» на телеканалі «1+1». Вона також пройшла із успіхом, перемігши за кількістю глядачів радянський фільм «Дімантова рука» Леоніда Гайдая, який у той самий час демонстрував телеканал «СТБ».

Також від 2 січня 2018 року було удоступнено перегляд комедії «Dzidzio Контрабас» для користувачів онлайн-кінотеатру Megogo. Вартість перегляду тут становить 49 грн.

Окремі користувачі сервісу – особливо ті, що скористалися можливістю передзамовлення стрічки і сплатили кошти, – вже висловили своє обурення справлянням плати за перегляд стрічки, адже у цей самий час її легально і у високій якості можна подивитися безкоштовно на YouTube.

Крім України доступ до комедії «Dzidzio Контрабас» на Megogo відкрито для Росії, Грузії, Молдови, Таджикістану, Узбекістану, Туркменістану, Киргизстану, Вірменії та Азербайджану. Із часом доступ до стрічки буде відкрито в Казахстані та Білорусі.