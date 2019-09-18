Екс-депутатка Верховної Ради Ірина Подоляк стане заступницею міністра культури

Ірина Подоляк стане заступницею міністра культури, молоді та спорту

Заступницею міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського стане екс-депутатка Верховної Ради від «Самопомочі» Ірина Подоляк. Про це свідчить її декларація як кандидата на посаду заступника міністра, опублікована 18 вересня на сайті НАЗК.

Ірина Подоляк підтвердила ZAXID.NET, що претендує на посаду заступниці міністра культури, пообіцявши ширше розповісти про свою нову роботу уже після офіційного затвердження Кабміном.

52-річна львів'янка Ірина Подоляк була народним депутатом України у 2014-2019 роках, представляла у парламенті фракцію «Об'єднання «Самопоміч». Працювала першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Цього року брала участь у дострокових парламентських виборах як кандидат у львівському мажоритарному окрузі №116, де перемогла у 2014 році, але цього разу поступилась мандатом нардепу Миколі Княжицькому.

Упродовж роботи в парламенті стала авторкою та ініціаторкою 35 законів, зокрема, «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про Український культурний фонд», «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Комітет виборців України назвав Ірину Подоляк серед трьох найпродуктивніших депутатів парламенту в 2017 році. У 2019 році Ірина Подоляк увійшла до числа 25 народних депутатів з найвищими показниками доброчесності за результатами дослідження руху «Чесно».

До обрання у парламент Ірина Подоляк очолювала управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міськради. У 2002-2012 роках працювала на посаді начальниці відділу закордонної співпраці управління інформаційної політики та зовнішніх відносин Львівської міськради.

Ірина Подоляк закінчила філологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, згодом здобула кваліфікацію юриста на правничому факультеті Львівського національного університету.