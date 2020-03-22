Екс-президент мадридського «Реалу» помер від коронавірусу

Лоренцо Санс

Екс-президент мадридського «Реала» Лоренцо Санс помер від коронавіруса. Про це 22 березня повідомляє Marca.

Лоренцо Санса госпіталізували 17 березня з високою температурою і проблемами з диханням. До цього у нього вісім днів була лихоманка. Пізніше у нього підтвердили коронавірус. Лікарі оцінили його стан як важкий. Стан Санса так і не покращився і 21 березня він помер.

Санс помер у віці 76 років. Він обіймав посаду президента «Реала» з 1995 по 2000 рік. За цей час «Реал» був чемпіоном Іспанії в 1997 році і двічі вигравала Лігу чемпіонів - у 1998-му і 2000-му.

Крім того, Санс був власником ФК «Малага» з 2006-го по 2010-й.