Львівська філармонія запрошує 31 жовтня на концертне виконання опери «Кармен» Жоржа Бізе у виконанні симфонічного оркестру Львівської філармонії, камерного хору Gloriа та солістів, Анни Шумаріної, Лілії Нікітчук, Романа Трохимуки та Володимира Шинкаренка.

Шедевр французького композитора прозвучить під орудою Володимира Сивохіпа. Про виконання партії Кармен розповідає Лілія Нікітчук.

Лілія Нікітчук, мецосопрано, солістка Львівської національної філармонії та Львівської національної опери, виконавиця головної ролі в опері Кармен

Про Кармен

«Для мецо-сопрано Кармен є однією з найбільш омріяних та знакових ролей. Ця опера про молоду циганку, яка вільна у своїх вподобаннях, у своєму житті та, найголовніше, у своєму коханні. Події опери розгортаються на початку ХІХ ст. і тогочасному суспільству важко було собі уявити героїню опери жінку не з бомонду, а саме контрабандистку з Севільї. Часи змінилися, ми стали інакшими й тому персонаж Кармен продовжує бути актуальним. Тепер вона нам не здається ретроградною, а постає сучасною жінкою з впевненим баченням себе в патріархальному суспільстві».

Про музики та виконання

«Музична мова твору – вже шедевр перевірений часом. Усі потрібні мені, як виконавиці, нюанси вже були прописані в партитурі композитором.

З особливого, наше виконання буде, як кажуть закордоном, semi-stage performance, тобто напівконцертне, але з акторською грою. Ми виконаємо дещо скорочений варіант – екстракт найпопулярніших номерів з опери, при тому не втрачаючи сюжетної лінії.

Це той сюжет і та музика, що вражають як давніх прихильників філармонійних концертів, так і непідготованих слухачів. Що не дивує, бо справжній шедевр світової Опери».