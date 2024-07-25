Українська тенісистка Єліна Світоліна матиме почесну місію під час відкриття олімпійських Ігор у Парижі

Цьогоріч на Олімпіаді у Парижі прапор України на церемонії відкриття нестиме тенісистка Еліна Світоліна. Про це вона повідомила у коментарі «Суспільне Спорт».

Наразі невідомо, чи буде Світоліна виконувати цю місію сама, чи розділить її з кимось (на Олімпіаді-2020 у Токіо наш стяг вперше несли одразу два спортсмени – стрільчиня Олена Костевич та фехтувальник Богдан Нікішин). Прапор Світоліна нестиме у статусі чинної бронзової призерки Олімпіади з тенісу – вона єдина в історії України тенісистка, що здобувала медаль у цьому виді спорту на Олімпійських іграх. Цікаво, що Світоліна стане третьою жінкою, які довірять українське знамено на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор. Першою була Яна Клочкова – у 2008 році.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, крім спортивної карʼєри, також відома своєю активною громадянською позицією та благодійністю. Вона є амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24, створення якої ініціював президент Володимир Зеленський. Крім того, вона має власний благодійний фонд, що опікується дітьми, які мріють стати тенісистами.

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 відбудеться у п'ятницю, 26 липня, о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція – на «Суспільне Спорт», місцевих телеканалах «Суспільного» та телеканалі «Перший».