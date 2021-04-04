26-річна Еліна Світоліна виходить заміж за 34-річного французького тенісиста Гаеля Монфіса

Перша ракетка України, 26-річна тенісистка Еліна Світоліна виходить заміж за 34-річного французького тенісиста Гаеля Монфіса після того, як в лютому вони оголосили про перерву в стосунках.

В суботу, 3 квітня, тенісистка опублікувала в соцмережах фотографії, на яких вона поруч зі своїм хлопцем, а також обручкою на пальці. Судячи з хештегу, весілля планується в липні 2021 року.

«Так! До початку нашої вічності», — підписала знімок Світоліна.

Монфіс, у свою чергу, опублікував фото, де на його тлі Світоліна показує палець із обручкою.

«Вона сказала “Так”. Мадам Монфіс», – підписав знімок французький тенісист.

Стосунки Світоліної і Монфіса: що відомо

Тенісисти повідомили про те, що вони зустрічаються, на початку 2019 року. Тоді вони створили спільний обліковий запис в Instagram під назвою G.E.M.S.life, де перші чотири літери – це перемішані ініціали тенісистів.

«Ми не ідеальні. Ми робимо помилки. І ми будемо робити більше помилок. Це нормально », – такий девіз проголошений у цієї сторінки.

Профільний ресурс Championat зазначає, що для тенісу це було щось нове. Раніше у цьому виді спорту пари так не поводились. Як правило, все обмежувалося публікаціями спільних фото і відео в особистих облікових записах.

Потім цей акаунт двічі зникав з Instagram, але згодом пара його відновлювала. Востаннє це трапилося в лютому 2021 року, коли пара оголосила про перерву в стосунках.