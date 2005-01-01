Еліна Світоліна втримала свої позиції в рейтингу найкращих тенісисток планети

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна зберегла за собою четверте місце у світовому рейтингу. Згідно з офіційними даними сайту Жіночої тенісної асоціації (WTA), перша ракетка України має в своєму активі 5630 очок.

Лідером рейтингу залишається румунка Симона Халеп, у якої 8140 пунктів. На другому місці з 6790 очками перебуває датчанка Каролін Возняцкі, на третьому - іспанка Гарбінє Мугуруса з 5970 балами.

Серед інших українських тенісисток Леся Цуренко піднялася на 40-ву сходинку, а Катерина Козлова опустилася на 66-ту. Катерина Бондаренко посідає 76-ту позицію, Марта Костюк - 153-тю.

Минулого тижня Світоліна не змогла вийти до півфіналу турніру в Майамі категорії WTA Premier Mandatory, поступившись Олени Остапенко з Латвії.

Раніше українка опустилася на четверте місце світового рейтингу, втративши статус третьої ракетки планети. Водночас їй вдалося піднятися на четверте місце чемпіонської гонки Жіночої тенісної асоціації (WTA).

На початку березня Еліна Світоліна виграла турнір у Нью-Йорку з призовим фондом 250 тис. доларів США.