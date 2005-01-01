Еліна Світоліна здобула перемогу на початку нового сезону

Еліна Світоліна стартувала у першому колі турніру серії WTA з трав'яним покриттям

Перша ракетка України і шостий номер світової класифікації Еліна Світоліна подолала стартовий бар'єр на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier у Брісбені (Австралія) з призовим фондом $894,7 тис. Про це інформує iSport.

У ніч на понеділок, 1 січня, посіяна на Brisbane International під третім номером Еліна Світоліна за півтори години переграла іспанку Карлу Суарес Наварро - 6:2, 6:4.

За вихід до чвертьфіналу дебютного турніру сезону Світоліна зустрінеться з 44-ю ракеткою світу хорваткою Аною Конюх, яка днем раніше розгромила Кікі Бертенс з Голландії (6:1, 6:2).

На кортах у Брісбені Еліна Світоліна раніше виступала тричі і двічі ставала півфіналісткою - у 2015 і 2017 роках.