Елтон Джон став 19-ю людиною у світі зі статусом EGOT
Що це за статус?
Британський музикант Елтон Джон отримав свою першу нагороду «Еммі» за пряму трансляцію концерту. Це зробило його 19-ю людиною, яка здобула статус EGOT (за першими літерами чотирьох основних нагород: Emmy, Grammy, Oscar й Tony, повідомляє «Суспільне, Культура».
76-річний Джон отримав «Еммі» за шоу «Ефір Елтона Джона: прощання зі стадіоном Доджерс"». «Я неймовірно зворушений тим, що приєднуюся до неймовірно талановитого кола переможців EGOT сьогодні ввечері», – сказав Джон у своїй промові.
Нагорода «Еммі» додалася до п'яти перемог музиканта на «Ґреммі», двох перемог на «Оскарі» (саундтрек до фільму «Король Лев» та пісню (I'm Gonna) Love Me Again з фільму «Рокетмен»), а також до нагороди «Тоні» за найкращу оригінальну музику до мюзиклу «Аїда».
Володарі статусу EGOT:
- акторка Вупі Ґолдберґ
- музикант Джон Ледженд
- акторка Віола Девіс
- акторка Одрі Гепберн
- композитор Річард Роджерс
- акторка Гелен Гейс
- акторка Ріта Морено
- актор Джон Гілгуд
- композитор Марвін Гемліш
- композитор Джонатан Тунік
- режисер та продюсер Мел Брукс
- режисер Майк Ніколс
- продюсер Скотт Рудін
- автор пісень Роберт Лопес
- композитор Ендрю Ллойд Веббер
- автор текстів пісень, продюсер Тім Райс
- музикант, продюсер Джон Ледженд
- композитор Алан Менкен