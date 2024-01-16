Елтон Джон оголосив про завершення кар'єри

Британський музикант Елтон Джон отримав свою першу нагороду «Еммі» за пряму трансляцію концерту. Це зробило його 19-ю людиною, яка здобула статус EGOT (за першими літерами чотирьох основних нагород: Emmy, Grammy, Oscar й Tony, повідомляє «Суспільне, Культура».

76-річний Джон отримав «Еммі» за шоу «Ефір Елтона Джона: прощання зі стадіоном Доджерс"». «Я неймовірно зворушений тим, що приєднуюся до неймовірно талановитого кола переможців EGOT сьогодні ввечері», – сказав Джон у своїй промові.

Нагорода «Еммі» додалася до п'яти перемог музиканта на «Ґреммі», двох перемог на «Оскарі» (саундтрек до фільму «Король Лев» та пісню (I'm Gonna) Love Me Again з фільму «Рокетмен»), а також до нагороди «Тоні» за найкращу оригінальну музику до мюзиклу «Аїда».

Володарі статусу EGOT: