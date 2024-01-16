П'ять статуеток вручили мінісеріалу «Сварка»

Американська телевізійна академія оголосила переможців 75-ї премії «Еммі» за найбільші досягнення у телевізійному сезоні 2022-2023 років. Повний список переможців повідомили на сайті премії.

Лідером серед номінантів був серіал «Спадкоємці» (Succession), який претендував на перемогу у 27 категоріях. У підсумку шоу отримало 6 статуеток. Таку ж кількість нагород отримав серіал «Ведмідь» (The Bear). 5 статуеток вручили мінісеріалу «Сварка» (Beef).

Нагороду найкращого розважального шоу отримала трансляція концерту Елтона Джона «Елтон Джон у прямому ефірі: Прощання зі стадіону "Доджер"». Крім того, шоу отримало статус EGOT, який присуджується артистам, що виграли премії «Еммі», «Греммі», «Оскар» і «Тоні».

Найбільшим невдахою премії можна вважати серіал «Краще дзвоніть Солу». Усі його сезони мали у сумі 53 номінації, проте шоу не має жодної нагороди.

«Еммі» – американська телевізійна премія, якою відзначають за досягнення у телеіндустрії. Перше нагородження відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз премію вручають у 463 номінаціях.

Список лауреатів 75-ї премії «Еммі»:

Найкращий драматичний серіал – «Спадкоємці» (Succession);

Найкращий актор у драматичному серіалі – Кіран Калкін («Спадкоємці»);

Найкраща акторка у драматичному серіалі – Сара Снук («Спадкоємці»);

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі – Метью Макфейден («Спадкоємці»);

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі – Дженніфер Кулідж («Білий лотос»);

Найкращий комедійний серіал – «Ведмідь»(The Bear);

Найкращий актор у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»);

Найкраща акторка у комедійному серіалі – Квінта Брансон («Початкова школа Ебботт»);

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі – Ебон Мосс-Бакрак («Ведмідь»);

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі – Айо Едебірі («Ведмідь»);

Найкращий мінісеріал – «Сварка» (Beef);

Найкращий актор у мінісеріалі серіалі – Стівен Юн («Сварка»);

Найкраща акторка у мінісеріалі – Алі Вонґ («Сварка»);

Актор другого плану в мінісеріалі серіалі – Пол Волтер Гаузер («Чорний птах»);

Акторка другого плану в мінісеріалі – Нісі Неш-Беттс («Дамер – чудовисько: історія Джеффрі Дамера»);

Найкращий сценарій драматичного серіалу – Джессі Армстронг («Спадкоємці»);

Найкращий сценарій мінісеріалу серіалу – Лі Сон Джин («Сварка»);

Найкраща режисура драматичного серіалу – Марк Майлод («Спадкоємці»);

Найкращий сценарій комедійного серіалу – Крістофер Сторер («Ведмідь»);

Найкраща режисура драматичного серіалу – Крістофер Сторер («Ведмідь»);

Найкраща розважальна програма – «Концерт Елтона Джона: Прощання зі стадіону Доджерс"»;

Найкраще реаліті-шоу/змагання – «Королівські перегони Ру Пола»;

Найкраще ток-шоу – «Події минулого тижня з Джоном Олівером».

Нагадаємо, вручення телепремії мало відбутися ще 18 вересня 2023 року, проте церемонію перенесли через страйки акторів та сценаристів у США. 27 вересня, у Нью-Йорку оголосили першу частину лауреатів 44-ї премії «Еммі» в галузі новин та документального кіно (News and Documentary Emmy Award). У номінації «Найкраща новинна програма» (International Emmy Award for News) перемогла програма «Битва за Бучу та Ірпінь» (The Battle For Bucha & Irpin), що вийшла на британському каналі Sky News 5 березня 2022 року.

А в номінації «Найкраще висвітлення поточних справ» (International Emmy Award for Current Affairs) нагородили програму «Поза мережею – Українські воєнні щоденники» (Off The Grid – Ukraine Wartime Diaries) каналу TRT WORLD.

У номінації «Найкращий сценарій: новини» (Outstanding writing: News) найкращим став документальний фільм «Загублені душі Бучі» (The Lost Souls of Bucha) про масове поховання під церквою в Бучі. Він вийшов на CBS News.