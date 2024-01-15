Тріумфатором став фільм «Оппенгеймер»

У Лос-Анджелесі 15 січня (за київським часом) відбулася 29-та щорічна церемонія вручення премії Critics Choice Awards, що присуджується Асоціацією кінокритиків мовних компаній, повідомляє видання Variety.

Тріумфатором став фільм «Оппенгеймер», який зібрав вісім нагород. На другому місці – «Барбі», яка перемогла у шести номінаціях.

Лідерами у телевізійних категоріях стали серіали «Сварка» та «Ведмідь». Кожен здобув по чотири нагороди.

Переможці Critics Choice Awards-2024: