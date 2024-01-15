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Тріумфатором став фільм «Оппенгеймер»
У Лос-Анджелесі 15 січня (за київським часом) відбулася 29-та щорічна церемонія вручення премії Critics Choice Awards, що присуджується Асоціацією кінокритиків мовних компаній, повідомляє видання Variety.
Тріумфатором став фільм «Оппенгеймер», який зібрав вісім нагород. На другому місці – «Барбі», яка перемогла у шести номінаціях.
Лідерами у телевізійних категоріях стали серіали «Сварка» та «Ведмідь». Кожен здобув по чотири нагороди.
Переможці Critics Choice Awards-2024:
- Найкращий фільм: «Оппенгеймер»
- Найкращий актор: Пол Джаматті («Залишені»)
- Найкраща актриса: Емма Стоун («Бідолахи»)
- Найкращий режисер: Крістофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Найкращий актор другого плану: Роберт Дауні-молодший («Оппенгеймер»)
- Найкраща актриса другого плану: Давайн Джой Рендольф («Залишені»)
- Найкращий молодий актор: Домінік Сесса («Залишені»)
- Найкращий акторський ансамбль: «Оппенгеймер»
- Найкращий оригінальний сценарій: Ґрета Ґервіґ та Ноа Баумбах («Барбі»)
- Найкращий адаптивний сценарій: Корд Джефферсон («Американське чтиво»)
- Найкраща операторська робота: Гойте ван Гойтема («Оппенгеймер»)
- Найкраща пісня: I'm Just Ken («Барбі»)
- Найкращий мультфільм: «Людина-павук: Крізь Всесвіт»
- Найкраща комедія: «Барбі»
- Найкращий комедійний серіал: «Ведмідь»
- Найкращий драматичний серіал:«Спадкоємці»
- Найкращий мінісеріал: «Сварка»
- Найкращий актор драматичного серіалу: Кіран Калкін («Спадкоємці»
- Найкраща актриса драматичного серіалу: Сара Снук («Спадкоємці»)
- Найкраща актор другого плану у драматичному серіалі: Біллі Крудап («Ранкове шоу»)
- Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі: Елізабет Дебікі («Корона»)
- Найкращий актор комедійного серіалу: Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»)
- Найкраща актриса комедійного серіалу: Айо Едебірі («Ведмідь»)
- Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Ебон Мосс-Бакрак («Ведмідь»)
- Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Меріл Стріп («Вбивства в одній будівлі»)
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