Акторка зіграє агентку ЦРУ

Емілія Кларк, відома насамперед своєю роллю Дейнеріс Таргарієн у серіалі «Гра престолів», отримала головну роль у новому шпигунському трилері «Поні».

Сюзанна Фогель виступить режисером серіалу, а Девід Айзерсон – шоураннером. Виробництво візьме на себе Universal Television. Кларк також виступить виконавчоюпродюсеркою.

Дія серіалу розгортається у Москві 1977 року, де дві жінки, які працюють секретарями в американському посольстві, стають агентками ЦРУ після того, як їхні чоловіки гинуть за загадкових обставин.

Головна героїня Беа (роль якої й виконає Кларк) – дитина емігрантів з СРСР, а її партнерка Твіла – безстрашна дівчина з маленького містечка. Разом вони намагаються розкрити змову часів холодної війни.

Серіал «Поні» обіцяє стати однією з найбільш очікуваних прем'єр.