Емілія Кларк зіграє головну роль у шпигунському трилері «Поні»
Зірка «Гри престолів» опиниться у СРСР 1970-х років
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Емілія Кларк, відома насамперед своєю роллю Дейнеріс Таргарієн у серіалі «Гра престолів», отримала головну роль у новому шпигунському трилері «Поні».
Сюзанна Фогель виступить режисером серіалу, а Девід Айзерсон – шоураннером. Виробництво візьме на себе Universal Television. Кларк також виступить виконавчоюпродюсеркою.
Дія серіалу розгортається у Москві 1977 року, де дві жінки, які працюють секретарями в американському посольстві, стають агентками ЦРУ після того, як їхні чоловіки гинуть за загадкових обставин.
Головна героїня Беа (роль якої й виконає Кларк) – дитина емігрантів з СРСР, а її партнерка Твіла – безстрашна дівчина з маленького містечка. Разом вони намагаються розкрити змову часів холодної війни.
Серіал «Поні» обіцяє стати однією з найбільш очікуваних прем'єр.