Головну роль знову грає Рене Зеллвеґер

Зйомки романтичної комедії Bridget Jones: Mad About the Boy з Рене Зеллвеґер у головній ролі ще тривають у Лондоні. Проте уже з’явились перші кадри з фільму та офіційний постер.

Четвертий фільм про пригоди ї Бріджит Джонс буде екранізацією книги Bridget Jones: Mad About the Boy письменниці Гелен Філдінґ. Вона ж є авторкою й попередніх трьох книжок. Події книги розгортаються через чотири роки після смерті чоловіка Бріджит Марка Дарсі, коли Бріджит, якій вже виповнилося 50, вирішує повернутися у світ побачень.

Слоган першого постера фільму Bridget Jones: Mad About the Boy каже: «Нова декада. Новий щоденник». У четвертій частині разом з Зеллвеґер повертаються Г'ю Грант та Емма Томпсон. В прокат стрічка «Bridget Jones: Mad About the Boy» вийде 13 лютого 2025 року.