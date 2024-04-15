Для перших фільмів Рене Заллвегер довелось набирати вагу

Студія Universal Pictures планує зняти четверту частину пригод Бріджит Джонс, яку знову втілить акторка та володарка «Оскара» Рене Зеллвегер. Цей фільм отримав назву Bridget Jones: Mad About the Boy, повідомляє ВВС.

Події стрічка «Бріджит Джонс 4» буде екранізацією однойменного роману письменниці Гелен Філдінг, який вийшов у 2013 році. На жаль, події роману розгортаються через 4 роки після смерті чоловіка Бріджит Марка Дарсі, якого грав Колін Ферт. Вони одружилися і стали батьками у кінці третього фільму «Дитина Бріджит Джонс», що вийшов у кіно у 2016 році.

Проте у новому фільмі очікується повернення її колишнього хлопця та боса Деніела Клівера у виконанні Г'ю Гранта, якого проголосили мертвим у третій частині (Бріджит навіть була на його похороні).

Режисером фільму «Бріджит Джонс 4» буде Майкл Морріс, який працював над серіалами «Мільярди», «Краще подзвонiть Солу», «13 причин чому», «Заради всього людства» та «Ключі Локів». Він також зняв драму «Заради Леслі», що була номінована на премію «Оскар».

Прем'єра четвертого фільму про Бріджит Джонс очікується 13 лютого 2025 року.