Головні ролі зіграли Хоакін Фенікс та Леді Гага

У мережі можна побачити перший трейлер фільму «Джокер: Божевілля на двох». Продовження відомого фільму із Хоакіном Феніксом у головній ролі з'явиться у прокаті 4 жовтня 2024 року (в Україні 3 жовтня).

Перша частина фільму «Джокер» вийшла на екрани у 2019 році та здобула велику популярність й численні нагороди.

У 2022 році стало відомо, що стрічка отримає продовження. Її режисером, як і першої картини, є Тодд Філліпс. Головні ролі у фільмі зіграли Леді Гага, Хоакін Фенікс, Зазі Бітц та Джейкоб Лофленд.

Сюжет фільму тримають у таємниці. Наразі відомо, що події відбуватимуться у місті Ґотем, а саме в одній з його психіатричних лікарень Аркгем. Головний герой –божевільний злочинець Артур Флек, який взяв собі прізвисько «Джокер», вбиває Мюррея Франкліна в прямому ефірі по телебаченню. Після цього герой потрапляє до психіатричної лікарні, де знайомиться з лікаркою Гарлін Квінзел. Між ними зав’язується роман.