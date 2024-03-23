Серіал складатиметься з 8 епізодів

Стрімінговий сервіс Max оприлюднив перший трейлер кримінального міні-серіалу «Пінгвін» (The Penguin), що є спін-оффом фільму «Бетмен» Метта Рівза 2022 року, повідомляє Empire.

Дія серіалу розгорнеться через тиждень після подій фільму «Бетмен». Він розповість про прихід Освальда «Оза» Кобблпота (Пінгвіна) до влади у злочинному світі Готема.

До головної ролі в серіалі повернеться ірландський актор Колін Фаррелл («Залягти на дно в Брюгге», «Лобстер», «Банші Інішеріна»), який також зіграв Пінгвіна у фільмі Метта Рівза.

Прем'єра серіалу запланована на осінь 2024 року, але точну дату повідомлять пізніше. «Пінгвін» складатиметься з 8 епізодів.