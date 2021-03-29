Українська державна компанія «Енергоатом» купила у чеської Škoda JS обладнання для Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) на суму 420 млн грн або 12,31 млн євро. Відповідний тендерний аукціон відбувся 22 березня, пишуть «Наші гроші».

До грудня 2022 року Škoda JS поставить програмно-технічні комплекси контролю та вимірювання технологічних параметрів першого, другого та третього каналів керуючої системи безпеки (ПТК КВТП КСБ-1, КСБ-2, КСБ-3) для енергоблоку №2 Хмельницької АЕС. Кожен із трьох комплексів коштує 4,1 млн євро або 139,92 млн грн.

Товар оплатять протягом 120 робочих днів (приблизно п’ять місяців) після поставки.

Ціна угоди всього на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 420,00 млн грн.

Конкурентами були два українські виробники: «СНВО «Імпульс» і ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Радій». Причому під час аукціону ці компанії ціну не знижували.

Чеську Škoda JS a.s. контролює російська група «Объединенные машиностроительные заводы». А вже ту контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представника найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

У 2018 році ЗМІ повідомляли, що росіяни хочуть продати Škoda JS французам, а в 2019 році – що її нібито хочуть купити корейці.

В Україні, Швейцарії та Чехії правоохоронці розслідують справи щодо хабара від компанії Škoda JS українському вже колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, близькому до колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка. Мартиненко декілька скликань Верховної Ради очолював комітет з палива і енергетики та вважався куратором «Енергоатому». У грудні 2015 року він склав депутатський мандат. Восени 2018 року САП зачитала в суді обвинувальний акт щодо Мартиненка та інших фігурантів справи.

В Україні Škoda JS отримувала підряди виключно в «Енергоатому». Останній називає її можливим підрядником із добудови двох незавершених енергоблоків Хмельницької АЕС.

Зверніть увагу

Компанія Škoda JS не має нічого спільного з компанією Škoda Auto чи іншими компаніями під брендом Škoda. Річ у тім, що раніше у Чехії існував цілий конгломерат під назвою Škoda, який об’єднував у собі низку підприємств із різних галузей. Після ліквідації конгломерату деякі підприємства припинили існування, а деякі продовжили самостійну роботу. Решту підприємств продали. При цьому більшість як самостійних, так і проданих іншим компаніям підприємств залишили собі бренд Škoda.