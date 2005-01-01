Ernest Airlines збільшує частоту польотів зі Львова до Неаполя

Авіакомпанія Ernest Airlines з 3 липня збільшує кількість рейсів на лінії Львів-Неаполь з трьох до чотирьох на разів тиждень. Про це інформує аеропорт «Львів» на своїй сторінці у Facebook, де вказано, що по вівторках авіакомпанія здійснюватиме два рейси за цим маршрутом.

Така частотність відображена в оновленому розкладі авіаперевізника з 3 липня до 4 вересня 2018 року. Таким чином, до вже діючих рейсів у вівторок, п’ятницю та неділю додається ще один рейс у вівторок з відправленням зі Львова о 16:45.

Нагадаємо, що Ernest Airlines почав польоти з львівського аеропорту у 2017 році. Зі Львова є рейси до Мілану, Неаполя та Венеції цієї авіакомпанії. Загалом флот авіакомпанії Ernest Airlines складається з чотирьох літаків, у 2018 році він поповниться ще двома літаками Airbus A320-200.