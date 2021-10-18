Міла Куніс та Ештон Катчер

Наразі триває робота над фільмом «Любов і блогери». Так, під час зйомок стрічки на майданчику помітили знамениту парочку – акторів Мілу Куніс та Ештона Катчера.

До слова, продюсери комедії – Євген Таллер і Володимир Остапчук – приїзд голлівудських зірок коментувати не хочуть. Мовляв, всьому свій час.

«До виходу фільму в кінопрокат ми не можемо ніяк прокоментувати», – сказали продюсери.

Додамо, Міла Куніс – американська акторка, яка народилась у Чернівцях у 1983 році. Зараз зірці 38 років. Відома завдяки провідним ролям у фільмах «Чорний лебідь», «Макс Пейн», «Книга Ілая», «Друзі по сексу» та «Третій зайвий».

Ештон Катчер – американський актор, ведучий та продюсер. Народився у 1978 році у місті Сідар-Рапідс. Цьогоріч актору виповнилась 43 роки. Зіграв у багатьох відомих фільмах, зокрема, «Азартні ігри», «Чувак, де моя машина?», «Бабій» та «Пригоди у Веґасі».

Вихід фільму «Любов і блогери» на еркани запланований на весну 2022 року.