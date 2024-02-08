Важливо поділіться своїм травматичним досвідом зі спеціалістом.

Особистість людини, її самооцінка, світогляд формуються ще з дитинства. Неабияку роль у цьому відіграють стосунки з батьками чи опікунами, які є авторитетом, джерелом любові та безпеки. Однак, так є не завжди, інколи у дітей з батьками бувають «токсичні» стосунки. Порадами, як позбутися травматичного досвіду ділиться проект Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою першої леді Олени Зеленської.



Токсичними називають стосунки, що «отруюють», завдають болю на емоційному чи фізичному рівні, а також формують страхи та комплекси, які можуть позначатися навіть на житті вже дорослої людини.



Тотальний контроль, надмірна критика, ігнорування кордонів, приниження, засудження прояву емоцій, звинувачення у бідах родини — приклади «токсичності», яка не завжди проривається назовні свідомо. Часто позиція «ще скажеш мені "дякую"» є наслідком схожого травматичного досвіду у батьків. Дитині важко проаналізувати таку проблему, до того ж вона повністю залежить від батьків, а от доросла людина може ухвалювати рішення самостійно.

Насамперед фахівці радять:

не звинувачувати себе за травматичний досвід, який позначився на теперішньому житті;

не чекати, що одного дня батьки зміняться, потрібно змінюватися самим;

коли людина доросла, то вибір, як жити і чи бути щасливим, більше не залежить від батьків;

не звинувати себе і батьків, якщо у дорослому віці вам так і не вдалося налагодити близькі стосунки, можна знайти формат спілкування, який буде комфортним і для вас, і для батьків;

не звинувачувати себе, якщо важко пробачити певні вчинки або ж прийняти погляди батьків на життя.

Також важливо поділіться своїм травматичним досвідом зі спеціалістом. Він допоможе пропрацювати образу чи почуття провини, підкаже, як оминути стежку «токсичних» стосунків із партнером та власними дітьми.