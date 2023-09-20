Робота з терапевтом – це насамперед робота над собою, яка вимагатиме часу та зусиль

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну все більше людей потребують допомоги психолога. Порадами, де шукати такого фахівця та на що звернути увагу, ділиться громадська організація «Фонд Маша». Цю інформацію поширює проект Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

Насамперед потрібно усвідомити, що психолог – не чарівник, і питання, які ви маєте до нього, не зникнуть за помахом палички. Робота з терапевтом – це насамперед робота над собою, яка вимагатиме часу та зусиль. Друга важлива річ – розуміння, який саме спеціаліст вам потрібен.

«Сімейний психолог допоможе розплутати складні стосунки в родині, з’ясувати, чому виникають конфлікти з коханою людиною, дитячий або підлітковий фахівець виявить проблеми дитини, допоможе пройти перехідний період дорослішання, налагодити стосунки з однолітками тощо, а особистий психолог допоможе здолати ваші страхи й хвилювання, знайде причини їхнього виникнення, навчить приймати й проживати емоції», – зазначають фахівці.

Якщо навпроти обох пунктів можна впевнено поставити галочку, час вирушати на пошуки «свого фахівця». Найперше, на що потрібно звернути увагу, – це освіта. Не треба боятися питати про освіту психолога, просити показати дипломи та сертифікати. Це перший спосіб убезпечити себе та дитину від неякісної послуги. Базово психолог має мати державну освіту рівня «магістр» у таких спеціальностях: практичний психолог, клінічний психолог тощо. Перевагою буде участь психотерапевта в асоціаціях та спілках психотерапевтів.

Під час пошуку психолога можна переглянути спеціалізовані сайти, сторінки фондів, що надають психологічну допомогу, та перелік їхніх спеціалістів, промоніторити соцмережі. Здебільшого фахівці ведуть свої професійні сторінки, попередньо можна зрозуміти, чи підходить вам бачення того чи іншого спеціаліста.

«Не соромтеся запитати поради у знайомих. Проте пам'ятайте, що спеціаліст, який підійшов товаришу, може не підійти саме вам. Також зважайте на правила конфіденційності», – зазначають у громадській організації.

Людина має відчувати, що психолог їй підходить. Перша сесія буде найбільш ефективною, якщо ви складете перелік проблем, які вас турбують, та надішле їх спеціалісту ще на етапі обговорення майбутніх зустрічей. Це допоможе краще структурувати запит та прояснити, чи працює цей фахівець з конкретними темами.

«Уважно спостерігайте за своїми відчуттями впродовж перших сесій з фахівцем. Добрим знаком буде відчуття безпеки та прийняття на сесіях. Поганим – відчуття ніяковості та осуду. Завжди спирайтеся на свій стан. Будь-яка проблема, з якою ви приходите до фахівця, заслуговує на увагу. Не існує великого та малого психологічного болю. Якщо фахівець виказує неповагу до вашого звернення – не терпіть це та повідомте. Якщо відчуття не зникне або фахівець відмовиться це обговорювати, найімовірніше, – це не ваш терапевт», – пояснюють фахівці.

Не менш важливою є вартість послуг. Вона може бути різною – це залежить від кваліфікації та досвіду спеціаліста. В середньому у терепевтів, які навчаються, або недавніх випускників вишів одна сесія може коштувати 700 грн. У сертифікованих спеціалістів – до 1500-2000 грн. Враховуючи великий запит на психологічну допомогу та кількість людей, уражених війною, наразі психологи часто надають послуги за соціальними цінами або й безкоштовно. Зазначимо, психологічна допомога дітям до 18 років надається за згодою батьків.

Памʼятайте, психічне здоровʼя – це не тільки відсутність розладів, але й відчуття задоволення від життя попри обставини, змога повноцінно жити та реалізовувати свій потенціал.