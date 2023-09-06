Дітям потрібен простір безпеки та близькості поруч із дорослими

Сором, відчуття провини, самотності, неспроможності – це можливі наслідки тривалого стресу у дітей. Початок навчального року може посилювати ці стани, і зараз діти особливо потребуватимуть батьківської підтримки. Психологиня Світлана Ройз радить створити для дітей простір безпеки та близькості поруч із дорослими. Турбуватися про їхню самооцінку, емоційний стан і бути готовими повсякчас підтримувати. Поради психологині опублікував проект Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

Додайте дитині впевненості в собі.

Дитина має чути й відчувати, що вона здатна вчитися, щось контролювати та створювати в сучасному хаотичному світі. Для цього потрібно створити у родині атмосферу взаємоповаги та безпеки.

«П﻿привчіть сприймати помилки не як вирок, а як досвід, ﻿﻿давайте практичні знання. Зараз особливо потрібні «кейсові уроки» та знання, закріплені в діях», – наголошує Світлана Ройз.

Діти часто живуть у режимі очікування невдач. Їм потрібен досвід перемог і підтримка, тож в такому випадку потрібно давати дрібні або навіть вже знайомі завдання, які можуть принести швидкий результат. Важливо святкувати «перемоги» дитини.

Розчарування на початку навчального року може призвести до того, що у дитини забракне сил та віри в себе. Відсутність контролю ситуації підживлює тривожність і розгубленість. Щоб запобігти цьому, треба обговорювати плани родини разом, якщо насуваються зміни, попереджати про них заздалегідь, пояснювати причини. Раптові зміни та відсутність інформації можуть ускладнювати переналаштування та процес адаптації.

Підтримуйте.

Важливо висловлювати розуміння, адже навчатися зараз дійсно складно і дітям важливо знати, що їх розуміють.

﻿﻿«Не намагайтеся стимулювати дітей соромом і почуттям провини – це позбавляє їх сил і стає ще одним травмуючим фактором. Це нормально, якщо на початку шкільного сезону ﻿﻿дитина не може пригадати, що вчила минулого року. якщо дитина швидко втомлюється або ж настрій дитини різко змінюється. Робіть паузи, пропонуйте різні завдання та активності, висловлюйте розуміння та підтримку», – зазначає психологиня.

Дітям, особливо зараз, важливо не просто чути слова підтримки, а й відчувати її. Знати, що у них є свій час, свій темп роботи та засвоєння матеріалу, а також близькі люди, які завжди підтримають і зрозуміють.