Фасад 7-поверхового офісу у Львові виклали сонячними панелями. Фото до і після

Зліва – вигляд у 2015 році, справа – у 2019-му (скористайтесь повзунком)

На фасаді та даху головного офісу концерну «Галнафтогаз» (мережа АЗС «ОККО») у Львові завершили встановлення 1000 сонячних панелей загальною площею 16,2 тис. м², що вироблятимуть 200 тис. кВт⋅год на рік. Це перший будинок у Львові, на фасаді якого встановили таку велику кількість сонячних панелей. На встановлення сонячних панелей компанія витратила 7,5 млн грн. Усю отриману електроенергію планують продавати за «зеленим тарифом» на енергоринок України.

фото Віталія Антонова