FAVBET стає партнером програми «Футбол 360» на УПЛ ТБ
Формат «Футбол 360» включає детальні розбори ігор, ключові моменти, експертні дискусії та ексклюзивний контент
Компанія FAVBET продовжує активно підтримувати якісний футбольний контент та виступає офіційним спонсором нового аналітичного проєкту УПЛ ТБ — «Футбол 360». Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на пресреліз компанії.
Щонеділі «Футбол 360» підсумовуватиме головні події футбольного тижня, пропонуючи глибокий аналіз матчів УПЛ, єврокубків, виступів українських легіонерів, а також топ-5 європейських чемпіонатів. Формат програми включає детальні розбори ігор, ключові моменти, експертні дискусії та ексклюзивний контент.
«Футбол 360 — це не просто огляд тижня, а якісний аналітичний продукт, який дає вболівальникам глибоке розуміння головних подій у світі футболу. Ми раді підтримувати цей проєкт і продовжувати розвивати футбольну аналітику в Україні разом із УПЛ ТБ», – зазначає Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.
Керівник УПЛ ТБ Максим Радченко підкреслює, що запуск «Футбол 360» є важливим кроком у розвитку спортивного мовлення в Україні. Вперше в історії весь ключовий футбольний контент об’єднано в одному проєкті: матчі Чемпіонату України, збірних України, єврокубків та топ-5 європейських чемпіонатів. Завдяки співпраці з MEGOGO та Setanta глядачі отримають комплексне висвітлення подій у світі футболу в зручному форматі.
Для FAVBET підтримка «Футбол 360» є черговим кроком у багаторічній співпраці з українським футболом. Компанія системно підтримує місцеві чемпіонати та клуби, а також інвестує у створення якісного україномовного контенту для футбольних фанатів.