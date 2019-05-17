Федерацію футболу України перейменували в Українську асоціацію футболу

Конгрес Федерації футболу України ухвалив рішення про перейменування ФФУ в Українську асоціацію футболу.

«Такий крок став другим етапом ребрендингу спілки, який розпочався ще три роки тому», – повідомила у п’ятницю, 17 травня, прес-служба ФФУ.

За словами президента ФФУ Андрія Павелка, вибір на користь нової назви закономірний у контексті початку створення нової, європейської історії українського футболу.

«Таке рішення є логічним продовженням реалізації нашої стратегії розвитку українського футболу, в основу якої лягли ключові інновації й управлінські реформи, реалізовані протягом останніх кількох років в УЄФА. Це також є свідченням успішності нашого вибору та впізнаваності українських футбольних символів, чому сприятиме й нова назва спілки. Адже тепер абревіатура в назві англійською виглядає як UAF, тобто добре відомі всьому світу літери-символи UA – Україна і F – футбол. Такий підхід значно спростить позиціонування й популяризацію бренду українського футболу в Європі та світі», – переконаний Павелко.