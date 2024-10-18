Щорічний міжнародний фестиваль давньої музики у Львові у 2024 році запланований з 31 жовтня по 3 листопада. Цьогоріч він вкотре відбудеться під егідою антикризового проєкту «Україна. Музи не мовчать», започаткованого Львівською національною філармонією імені Мирослава Скорика.

Це єдиний в Україні фестиваль, що в такому об’ємі представляє давню музику різних європейських країн, вокальну та інструментальну, церковну та світську, оперну та ораторійну. Його заснував відомий музикант Роман Стельмащук, а після його передчасної смерті продовжує керівниця знаного вокального ансамблю A cappella Leopolis Людмила Капустіна. Уже два роки поспіль фестиваль супроводжує міжнародна мистецька рада, що складається з почесних опікунів, відомих знавців історично інформованого виконавства з Польщі, Німеччини та Франції, а також українських музикантів, представників Львівської національної філармонії.

Впродовж чотирьох концертних днів представлять п’ять програм з творів українського та європейського бароко й раннього класицизму. На фестивалі давньої музики виступлять відомі українські виконавці, а також іноземні учасники з Польщі: органіст Марек Топоровський, клавесиністка Уршуля Ставіцька та диригент Павел Осуховський.

Програма фестивалю:

Музика надії. Відкриття Фестивалю

31 жовтня, 19:00, концертний зал Людкевича.

Виконавці – Ансамбль давньої музики «Terra Barocca»:

Софія Соловій, сопрано;

Михайло Сосновський, флейта;

Степан Сивохіп, гобой;

Андрій Ткачук, фагот;

Сергій Гаврилюк, барокова скрипка;

Максим Римар, віолончель;

Анна Іванюшенко, клавесин.

У програмі твори Георга Філіппа Телеманна, Георга Фрідріха Генделя, Джованні Батіста Мартіні, Ніколи Маттейса, Марена Маре, Антоніо Вівальді.

A cappella Leopolis

1 листопада, 19:00, концертний зал Людкевича.

Виконавці:

A cappella Leopolis;

Людмила Капустіна, диригентка.

У програмі твори Джованні П’єрлуїджі да Палестріни, Джованні Марія Наніно, Лодовіко Ґроссі да Віадани, Феліче Анеріо, Ґреґоріо Аллеґрі, Антоніо Лотті.

Акордеон & бароко

2 листопада, 17:00, Музей історії релігії.

Виконавець – Богдан Кожушко, акордеон.

У програмі твори Жана-Філіппа Рамо, Доменіко Скарлатті та Йоганна Себастьяна Баха.

Органні фантазії

2 листопада, 20:00, Латинський катедральний собор.

Виконавець – Марек Топоровський, орган (Польща).

У програмі твори Ернста Кьолера, Йоганна Себастьяна Баха, Миколи Колесси.

Закриття Фестивалю

3 листопада, 18:00, концертний зал Людкевича.

Виконавці:

Назар Шутко, скрипка;

Сергій Гаврилюк, барокова скрипка, концертмейстер оркестру;

Уршуля Ставіцька, клавесин (Польща);

Анна Іванюшенко, клавесин, керівниця оркестру;

Оркестр Барокової капели Львівської національної музичної академії;

Павел Осуховський, диригент (Польща).

У програмі твори Йоганна Адольфа Гассе, Георга Філіппа Телеманна, Йоганна Себастьяна Баха, Йоганна Бернгарда Баха.