Фестиваль давньої музики у Львівській філармонії оголосив програму0
Щорічний міжнародний фестиваль давньої музики у Львові у 2024 році запланований з 31 жовтня по 3 листопада. Цьогоріч він вкотре відбудеться під егідою антикризового проєкту «Україна. Музи не мовчать», започаткованого Львівською національною філармонією імені Мирослава Скорика.
Це єдиний в Україні фестиваль, що в такому об’ємі представляє давню музику різних європейських країн, вокальну та інструментальну, церковну та світську, оперну та ораторійну. Його заснував відомий музикант Роман Стельмащук, а після його передчасної смерті продовжує керівниця знаного вокального ансамблю A cappella Leopolis Людмила Капустіна. Уже два роки поспіль фестиваль супроводжує міжнародна мистецька рада, що складається з почесних опікунів, відомих знавців історично інформованого виконавства з Польщі, Німеччини та Франції, а також українських музикантів, представників Львівської національної філармонії.
Впродовж чотирьох концертних днів представлять п’ять програм з творів українського та європейського бароко й раннього класицизму. На фестивалі давньої музики виступлять відомі українські виконавці, а також іноземні учасники з Польщі: органіст Марек Топоровський, клавесиністка Уршуля Ставіцька та диригент Павел Осуховський.
Програма фестивалю:
Музика надії. Відкриття Фестивалю
31 жовтня, 19:00, концертний зал Людкевича.
Виконавці – Ансамбль давньої музики «Terra Barocca»:
- Софія Соловій, сопрано;
- Михайло Сосновський, флейта;
- Степан Сивохіп, гобой;
- Андрій Ткачук, фагот;
- Сергій Гаврилюк, барокова скрипка;
- Максим Римар, віолончель;
- Анна Іванюшенко, клавесин.
У програмі твори Георга Філіппа Телеманна, Георга Фрідріха Генделя, Джованні Батіста Мартіні, Ніколи Маттейса, Марена Маре, Антоніо Вівальді.
A cappella Leopolis
1 листопада, 19:00, концертний зал Людкевича.
Виконавці:
- A cappella Leopolis;
- Людмила Капустіна, диригентка.
У програмі твори Джованні П’єрлуїджі да Палестріни, Джованні Марія Наніно, Лодовіко Ґроссі да Віадани, Феліче Анеріо, Ґреґоріо Аллеґрі, Антоніо Лотті.
Акордеон & бароко
2 листопада, 17:00, Музей історії релігії.
Виконавець – Богдан Кожушко, акордеон.
У програмі твори Жана-Філіппа Рамо, Доменіко Скарлатті та Йоганна Себастьяна Баха.
Органні фантазії
2 листопада, 20:00, Латинський катедральний собор.
Виконавець – Марек Топоровський, орган (Польща).
У програмі твори Ернста Кьолера, Йоганна Себастьяна Баха, Миколи Колесси.
Закриття Фестивалю
3 листопада, 18:00, концертний зал Людкевича.
Виконавці:
- Назар Шутко, скрипка;
- Сергій Гаврилюк, барокова скрипка, концертмейстер оркестру;
- Уршуля Ставіцька, клавесин (Польща);
- Анна Іванюшенко, клавесин, керівниця оркестру;
- Оркестр Барокової капели Львівської національної музичної академії;
- Павел Осуховський, диригент (Польща).
У програмі твори Йоганна Адольфа Гассе, Георга Філіппа Телеманна, Йоганна Себастьяна Баха, Йоганна Бернгарда Баха.
На фото робота художника Герріта ван Хонтхорста (1592–1656) «Концерт»