Гастро-фестиваль «Італійське весілля»– це свято, що об'єднає львів'ян і гостей міста за одним великим сімейним столом, щоб насолодитися справжньою італійською кухнею, голосно співати й танцювати. Тож гулятимемо на найбільшому та найгучнішому весіллі Львова 23-25 липня на площі біля університету імені Івана Франка.

Багатий вибір страв та напоїв для італійців – це вияв справжньої гостинності, наше свято теж не обійдеться без традиційних смаколиків. Впродовж трьох днів на території фестивалю працюватиме велика зона фуд-корту, де можна буде насолодитися розмаїттям італійської кухні.

В рамках фестивалю пропонуємо не тільки смачно поїсти, а й стати героєм «швидкого» весілля і жартівливо одружитися. Неспішна зона сієсти, італійська музика та захоплива гра в Бочче, або ж атмосферний італійський ринок, що відвідати – обирати вам. А вже ввечері можна переглянути легендарні кінокартини з Адріано Челентано та пограти у «Мафію».

24 та 25 липня з 14:00 до 18:00 години, відбуватимуться безкоштовні кулінарні майстер-класи, для дорослих та дітей від Професійного центру св. І. Боско. А добре підкріпившись, можна і тарантелу станцювати, бо без цього запального танцю важко уявити справжнє італійське гуляння. Долучитись до танцювального флешмобу зможуть усі охочі. А на любителів екстриму чекатимуть перегони на ліжках, як у кіно з Челентано.

Кульмінацією гастро-фестивалю «Італійське весілля» стане справжня весільна церемонія, де офіційно на головній сцені одружиться закохана пара і кожен відвідувач стане гостем на святкуванні. А гостей у Італії поважають! Адже за італійськими традиціями, якщо на весіллі всі відчувають себе невимушено та весело, а частування припадають до смаку, то шлюб благословенний небесами, любов'ю рідних та близьких. Тоді і подружнє життя буде довгим та щасливим!

Гостинно запрошуємо всіх долучитись до нашого святкування! Приємні емоції та незабутні враження на фестивалі «Італійського весілля» вам гарантовані!

Вхід на фестиваль 50 грн.

Ексклюзивний партнер ТМ ARTWINERY

партнер Coca-cola

партнер перегонів на ліжках Meблeвa фaбpикa Estella

Програма Гастро-фестивалю «Італійське весілля»

23 липня

Перший день – насолоджуємося музикою та легкою атмосферою після робочого тижня

16:00 – Відкриття фестивалю

19:00 – Ді-джей

20:00 – Показ кінофільму «Ас» з Адріано Челентано

22:00 – Завершення першого дня фестивалю

24 липня

12:00 – Відкриття фестивалю

14:00 – Початок роботи кулінарних майстер-класів

15:00 – Перегони на ліжках

18:00 – Хода молодят танцювальний флешмоб з тарантели

19:00 – італійська музика від Альфонсо Олівера

20:00 – гра в «Мафію» за попередньою реєстрацією

20:00 – Кінопоказ фільму «Приборкання норовливого»

20:30 – Ді-джей сет

22:00 – Завершення другого дня фестивалю

25 липня

12:00 – Відкриття фестивалю

14:00 – Початок роботи кулінарних майстер-класів

15:00 – Перегони на ліжках

16:00 – Справжня весільна церемонія

17:00 – Інтрига Фестивалю

18:00 – танцювальний флешмоб під сценою

18:30 – DJ Gooch Brown

20:00 – гра в «Мафію» за попередньою реєстрацією