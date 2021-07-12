Вхід на усі покази безкоштовний, а глядачі голосуванням зможуть обирати стрічки для перегляду

Від суботи, 17 липня, стартують кінопокази під відкритим небом у Парку культури та відпочинку у Львові. Фільми демонструватимуть на галявині перед головним входом у парку щоп’ятниці та щосуботи. Вхід на усі покази безкоштовний. Про це повідомили організатори на сторінці проекту у Facebook.

«Кожної п’ятниці ви зможете насолоджуватись шедеврами світового кінематографу, а от суботні фільми обиратимете самі — через голосування на сторінці проекту в Facebook», – зазначено у повідомленні.

Покази відбуватимуться у партнерстві з «Кредобанком», Львівським кіноцентром та Парком культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького.

Зазначимо, що раніше планувалося розпочати кінопокази до 10 липня, але негода пошкодила екран і його не встигли відремонтувати.