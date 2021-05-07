Зараз ще тривають останні приготування до відкриття

У суботу, 8 травня, у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького відбудеться відкриття сезону. А у неділю усіх охочих запрошують на концерт до Дня матері. Атракціони працюватимуть від середи до неділі з 11:00 до 20:00. Вартість квитків: 25 грн – дитячий, 30 грн – дорослий.

«Це нарешті настане. Ми готуємося до відкриття «Містечка атракціонів». Уже цими вихідними. Не забувайте маски і гарний настрій. Час незмінний: 11:00-20:00», – зазначено на офіційній сторінці парку у Facebook.

Наразі ще тривають останні приготування до відкриття.

Фото парку

Як розповів у коментарі ZAXID.NET директор парку Олександр Молодий, цього сезону запустять 11 атракціонів. Цьогоріч, як і минулого року, не працюватиме атракціон «Автодром». За словами директора парку, цього сезону не планують запуску нових атракціонів.

Вихідні дні: понеділок та вівторок.

До слова, у неділю, 9 травня, на сцені літнього театру відбудеться концерт «Дударика» присвячений Дню матері. Початок о 16:00. Вхід вільний.

Нагадаємо, минулоріч через карантин сезон у парку змогли розпочати лише наприкінці липня.