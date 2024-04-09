Фестиваль квір-кіно Sunny Bunny за підтримки Jagermeister оголосив пітчинг українських коротких метрів ЛҐБТКІА+ тематики. Про це йдеться на сторінці фестивалю у Facebook.

Таким чином для українських кінематографістів з’явилась ще одна можливість отримати фінансування на свій новий фільм. Переможець пітчинга отримає 80 тис. грн.

На конкурс можуть бути подані будь-які проекти, а саме документальні, анімаційні, ігрові, експериментальні фільми тривалістю до 30 хвилин.

Країною виробництва має бути Україна або копродукція з Україною.

Заявку можна подати, як проекту на стадії розробки, так і проекту на стадії work in progress. Її необхідно подати 6-18 квітня, пітчинг відбудеться 24 квітня, а переможця оголосять 26 квітня, на церемонії вручення нагород фестивалю квір-кіно Sunny Bunny.