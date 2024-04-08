Фестиваль Sunny Bunny 2024 оголосив конкурсну програму
Кіно — Наталка Горішня, 0 0
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Кадр з фільму «Світло Світло Світло»
Український фестиваль ЛҐБТКІА+ оголосив програму цьогорічних показів. Sunny Bunny покаже як іноземні, так і українські стрічки.
Покази ввідбуватимуться у Києві в кінотеатрі «Жовтень» із 19 до 26 квітня. Про це йдеться на сайті фестивалю.
Українські короткометражні фільми
У програмі фестивалю буде представлено п'ять українських коротких метрів. «Повернення» Вадима Мочалова
- «Лінії» Ганни Трофімової
- «Крим» Катерини Храмцової
- «З любов’ю, Коптєв» Єлизавети Шерстнової
- «Апокаліпсис учора» Богдана Колесника
- «Ми ніколи не зустрічались» Зої Лактіонової
Міжнародний конкурс
Повні метри:
- «Вся ця тиша» (All the Silence, Дієґо дель Ріо, Мексика)
- «Літо з Кармен» (The Summer with Carmen, Захаріас Мавроідіс, Греція)
- Фільм був представлений на Queer Lion на Венеційському кінофестивалі. «Перехід» (Crossing, Леван Акін, Франція, Туреччина, Грузія). Нова робота від режисера «А потім ми танцювали».
- «Ми в етері» (We Are On Air, Діоґо Кошта Амарант, Португалія)
- «Усе буде добре» (All Shall Be Well, Рей Єнґ, Китай / Гон Конг)
- «Троє» (Throuple, Ґрейсон Горст, США)
- «Світло Світло Світло» (Light Light Light, Інарі Ніемі, Фінляндія). Фільм відображає наслідки Чорнобильської катастрофи для маленького села.
- «Еґґгед і Твінкі» (Egghead and Twinkie, Сара Камбі Голланд, США)
- «Амал» (Amal, Джавад Раліб, Бельгія)
Короткі метри:
- «Ти – фантастиш» (Du bist so wunderbar, Леонардо Ґодінью, Пауло Менезес, Бразилія, Німеччина)
- «Нічого особливого» (Nothing Special, Мікко Макела, Велика Британія)
- «Серце-годинник» (Ticker, Том Петті, Велика Британія)
- «Дилдотектоніка» (Dildotectonics, Томаш Паула Маркеш, Португалія)
- «Апокаліпсис учора» (Apocalypse Yesterday, Богдан Колесник, Україна)
- «Я не хочу бути лише згадкою» (I Don't Want to Be Just a Memory, Сарнт Утамачоте, Німеччина)
- «Болеро» (Bolero, Нанс Лаборде-Джордуаа, Франція)
- «Сміливий орел» (Bold Eagle, Ваммі Альказарен, Філіппіни)
- «Чотирнадцять» (Catorce, Даніель Санчес-Лопес, Іспанія)
- «Метаморфози» (Metamorfosi, П’єтро Порпораті, Італія)
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