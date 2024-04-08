Кадр з фільму «Світло Світло Світло»

Український фестиваль ЛҐБТКІА+ оголосив програму цьогорічних показів. Sunny Bunny покаже як іноземні, так і українські стрічки. Покази ввідбуватимуться у Києві в кінотеатрі «Жовтень» із 19 до 26 квітня. Про це йдеться на сайті фестивалю. Українські короткометражні фільми У програмі фестивалю буде представлено п'ять українських коротких метрів. «Повернення» Вадима Мочалова «Лінії» Ганни Трофімової

«Крим» Катерини Храмцової

«З любов’ю, Коптєв» Єлизавети Шерстнової

«Апокаліпсис учора» Богдана Колесника

«Ми ніколи не зустрічались» Зої Лактіонової Міжнародний конкурс Повні метри: «Вся ця тиша» (All the Silence, Дієґо дель Ріо, Мексика)

«Літо з Кармен» (The Summer with Carmen, Захаріас Мавроідіс, Греція)

Фільм був представлений на Queer Lion на Венеційському кінофестивалі. «Перехід» (Crossing, Леван Акін, Франція, Туреччина, Грузія). Нова робота від режисера «А потім ми танцювали».

«Ми в етері» (We Are On Air, Діоґо Кошта Амарант, Португалія)

«Усе буде добре» (All Shall Be Well, Рей Єнґ, Китай / Гон Конг)

«Троє» (Throuple, Ґрейсон Горст, США)

«Світло Світло Світло» (Light Light Light, Інарі Ніемі, Фінляндія). Фільм відображає наслідки Чорнобильської катастрофи для маленького села.

«Еґґгед і Твінкі» (Egghead and Twinkie, Сара Камбі Голланд, США)

«Амал» (Amal, Джавад Раліб, Бельгія) Короткі метри: «Ти – фантастиш» (Du bist so wunderbar, Леонардо Ґодінью, Пауло Менезес, Бразилія, Німеччина)

«Нічого особливого» (Nothing Special, Мікко Макела, Велика Британія)

«Серце-годинник» (Ticker, Том Петті, Велика Британія)

«Дилдотектоніка» (Dildotectonics, Томаш Паула Маркеш, Португалія)

«Апокаліпсис учора» (Apocalypse Yesterday, Богдан Колесник, Україна)

«Я не хочу бути лише згадкою» (I Don't Want to Be Just a Memory, Сарнт Утамачоте, Німеччина)

«Болеро» (Bolero, Нанс Лаборде-Джордуаа, Франція)

«Сміливий орел» (Bold Eagle, Ваммі Альказарен, Філіппіни)

«Чотирнадцять» (Catorce, Даніель Санчес-Лопес, Іспанія)

«Метаморфози» (Metamorfosi, П’єтро Порпораті, Італія)

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