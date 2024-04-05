Кінофестиваль «Миколайчук OPEN» разом із міжнародним продакшном візуальних історій AMO Pictures спільно проведе пітчинг для проектів ігрових короткометражних фільмів. Найкращий проект отримає 2000 доларів на виробництво.

Майбутній ігровий короткий метр може бути будь-якого жанру, але його тривалість не має перевищувати 25 хвилин.

«Зараз як ніколи потрібна підтримка молодих кінематографістів та кінематографісток – як моральна, так і матеріальна. Формат короткого метру може показати таланти режисерів та режисерок, які після завершення війни продовжать хвилю українського повнометражного кіно. Ми тішимося, що завдяки нашим партнерам зможемо трохи допомогти цьому процесу. І, звісно, очікуємо на премʼєру проєкту, який переможе на пітчингу, у програмі нашого фестивалю наступного року!», — вважає генеральний продюсер фестивалю «Миколайчук OPEN» Олексій Гладушевський.

Вимоги до кінопроектів:

Тривалість фільму – до 25 хвилин;

Ігрова форма;

Країна виробництва — Україна (або копродукція);

Режисер(-ка) фільму зняв(-ла) не більше, ніж два повних метри будь-якого жанру;

Готовий сценарій;

Кінопроект має бути закінчений до березня 2025 року.

Його українська прем’єра повинна відбутися в рамках 4-го фестивалю глядацького кіно «Миколайчук OPEN».

Подати заявку можна за посиланням до 23 травня.

Партнерами пітчингу виступили AMO Pictures — міжнародний продакшн візуальних історій, продукти яких переглядають більше мільярда людей по всьому світу. Компанія створює відео різних форматів — від коротких анімаційних відео до знімальних форматів для ринків США та Західної Європи. Цього року вони презентували свій перший ігровий повнометражний фільм – український скрінлайф фільм «Лишайся онлайн».

Відібрані заявки візьмуть участь у пітчингу, що відбудеться в рамках індустрійної секції «Миколайчук OPEN» 21 червня 2024 року у Чернівцях. За результатами пітчингу журі обере найкращий проект, що отримає головний приз.

Фестиваль «Миколайчук OPEN» відбудеться з 15 до 23 червня.