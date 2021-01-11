Leopolis Jazz Fest відбудеться у Львові 24-28 червня 2021 року

Міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2020 оголосив нові дати проведення. Він відбудеться з четверга до понеділка, 24-28 червня 2021 року (раніше фестиваль був запланований на 25-29 червня 2020 року).

Нагадаємо, Leopolis Jazz Fest у 2020 році мав стати 10-м, ювілейним, проте він так і не відбувся. Його було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

«Ми ведемо переговори з музикантами й віримо, що практично вся програма 2020 року буде реалізована у 2021 році», – заявили організаторів Leopolis Jazz Fest. Хедлайнерами фестивалю мали стати знаменитий американський саксофоніст Камасі Вашингтон (Kamasi Washington), ізраїльський контрабасист Авішай Коен (Avishai Cohen), французький акордеоніст Рішар Гальяно (Richard Galliano) та шведський контрабасист Ларс Даніельссон (Lars Danielsson), американський трубач Кріс Ботті (Chris Botti) та інші відомі джазові музиканти.