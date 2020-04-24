Leopolis Jazz Fest оголосив про перенесення фестивалю на 2021 рік

Організатори обіцяють зберегти заявлений склад учасників

КультураКатерина Сліпченко, сьогодні, 12:382220

До теми

Leopolis Jazz Fest оголосив про перенесення фестивалю на 2021 рік
фото Leopolis Jazz Fest
Цього року ювілейний десятий Leopolis Jazz Fest мав відбутися 26-30 червня

Найбільший український джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest, що мав відбутись 26-30 червня у Львові, скасовано через пандемію коронавірусу.

«У зв'язку з ситуацією, що склалася у світі, ми змушені прийняти відповідальне рішення і перенести фестиваль на наступний рік. У 2021 році X Leopolis Jazz Fest відбудеться 24-28 червня. Зараз ми ведемо переговори з музикантами й віримо, що практично вся програма 2020 року буде реалізована у 2021 році», – йдеться у заяві організаторів Leopolis Jazz Fest, опублікованій 24 квітня.

Нагадаємо, цього року Leopolis Jazz Fest мав відбутися 25-29 червня. Хедлайнерами фестивалю мали стати знаменитий американський саксофоніст Камасі Вашингтон (Kamasi Washington), ізраїльський контрабасист Авішай Коен (Avishai Cohen), французький акордеоніст Рішар Гальяно (Richard Galliano) та шведський контрабасист Ларс Даніельссон (Lars Danielsson), американський трубач Кріс Ботті (Chris Botti) та інші відомі джазові музиканти.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Leopolis Jazz оголосив першу п’ятірку хедлайнерів фестивалю ZAXID.NET
Культуру скасовано.
Які фестивалі, ярмарки та прем'єри у світі уже стали жертвами коронавірусу ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук