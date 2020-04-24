Leopolis Jazz Fest оголосив про перенесення фестивалю на 2021 рік

Цього року ювілейний десятий Leopolis Jazz Fest мав відбутися 26-30 червня

Найбільший український джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest, що мав відбутись 26-30 червня у Львові, скасовано через пандемію коронавірусу.

«У зв'язку з ситуацією, що склалася у світі, ми змушені прийняти відповідальне рішення і перенести фестиваль на наступний рік. У 2021 році X Leopolis Jazz Fest відбудеться 24-28 червня. Зараз ми ведемо переговори з музикантами й віримо, що практично вся програма 2020 року буде реалізована у 2021 році», – йдеться у заяві організаторів Leopolis Jazz Fest, опублікованій 24 квітня.

Нагадаємо, цього року Leopolis Jazz Fest мав відбутися 25-29 червня. Хедлайнерами фестивалю мали стати знаменитий американський саксофоніст Камасі Вашингтон (Kamasi Washington), ізраїльський контрабасист Авішай Коен (Avishai Cohen), французький акордеоніст Рішар Гальяно (Richard Galliano) та шведський контрабасист Ларс Даніельссон (Lars Danielsson), американський трубач Кріс Ботті (Chris Botti) та інші відомі джазові музиканти.